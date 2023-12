Die Schweiz muss gegen Schweden punkten, um in der Nations League nicht abzusteigen.

Legende: Musste sich im Hinspiel den Schwedinnen beugen Géraldine Reuteler im Zweikampf mit Nathalie Björn. Imago/Bildbyran

4 Spiele, 4 Niederlagen, 1:14 Tore: Die Schweizer Bilanz liest sich nach 4 von 6 Partien in der Nations League alles andere als gut. Am Freitag geht es in Luzern gegen Schweden darum, die Bilanz aufzupolieren und den vorzeitigen Abstieg abzuwenden.

Im Hinspiel setzte es für die Schweiz vor gut einem Monat in Göteborg eine knappe 0:1-Niederlage ab. Dabei zeigte die Frauen-Nati eines ihrer besten Spiele unter Inka Grings. Inzwischen steht mit Reto Gertschen ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Er ist zwar nur Interimstrainer, doch er will die Trendwende im Schweizer Team einleiten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Nations-League-Spiele der Schweiz wie folgt: Freitag, 1. Dezember: Schweiz – Schweden ab 19:40 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App

Dienstag, 5. Dezember: Italien – Schweiz ab 18:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App

Abstieg droht

In der League A des bei den Frauen erstmals durchgeführten Wettbewerbs steigen die Gruppenletzten jeweils direkt ab. Aber auch die Gruppendritten müssen noch um den Klassenerhalt kämpfen. Sie duellieren sich in Relegationsspielen gegen einen Gruppenzweiten der League B um einen Platz in der League A.

Um den Abstieg vorerst zu verhindern, brauchen die Schweizerinnen gegen Schweden mindestens einen Punkt – vorausgesetzt Italien verliert gegen die unangefochtenen Spanierinnen. Gegen Italien ist am Dienstag dann aber in jedem Fall ein Sieg Pflicht, wenn man die Gruppenphase nicht auf dem letzten Platz beenden will.

04:21 Video Archiv: Die Schweiz mit knapper Niederlage gegen Schweden Aus Sport-Clip vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 21 Sekunden.