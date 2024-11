Legende: Muss pausieren Géraldine Reuteler. Freshfocus/Daniela Porcelli

Xhemaili rückt für Reuteler nach

Das Schweizer Nationalteam der Frauen hat den nächsten Ausfall zu verkraften. Nach Captain Lia Wälti, Super-League-Topskorerin Naomi Luyet und Verteidigerin Luana Bühler muss auch Géraldine Reuteler auf die letzten zwei Länderspiele des Jahres verzichten. Die Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt erklärte wegen muskulären Beschwerden an der linken Wade Forfait. An ihrer Stelle rückt Riola Xhemaili von der PSV Eindhoven für die Spiele gegen Deutschland (am Freitag in Zürich) und gegen England (am Dienstag in Sheffield) nach.