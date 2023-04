Legende: Muss für die Testspiele gegen China und Island passen Ramona Bachmann. Keystone / FRIEDEMANN VOGEL

Csillag rückt für Bachmann nach

Ramona Bachmann muss wegen einer Wadenverletzung pausieren und verpasst die Nati-Länderspiele gegen China (6. April in Luzern) und Island (11. April in Zürich). Nationaltrainerin Inka Grings hat Aurélie Csillag nachnominiert. Für die Stürmerin ist es die erste Berufung ins Nationalteam. Die 20-jährige Zürcherin stürmt seit Februar 2023 für den FCB und hat am Samstag gegen Rapperswil-Jona die ersten zwei Meisterschaftstore für Basel erzielt.