Aurora Galli schoss die Italienerinnen in der 32. Minute in Führung. Nach dem

2. Treffer der Gastgeberinnen nach einer Stunde durch Cristina Girelli konnte die Schweiz durch Géraldine Reuteler nach einem Eckball zwar noch verkürzen (83.). Daniela Sabatino machte dann aber kurz vor Schluss alles klar.

Trainer Nils Nielsen zeigte sich trotz der dritten Niederlage im sechsten Spiel als Nationaltrainer der Schweiz «zufrieden mit vielen Dingen. Wir haben einige Fehler gemacht und Italien hat sie gut genutzt.»

Nächster Test gegen Serbien

Bevor die Schweizerinnen am 3. September mit einem Heimspiel gegen Litauen in die EM-Qualifikation starten, steht für sie am 14. Juni in Serbien ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Für die Italienerinnen war das Duell mit der Schweiz der letzte Test vor der am 7. Juni beginnenden WM-Endrunde in Frankreich.