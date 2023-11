Gertschen orientiert sich vor Schweden-Spiel am Schweden-Spiel

Reto Gertschen, der Interimstrainer des Schweizer Frauen-Nationalteams, hat am Freitag sein Aufgebot für die anstehenden Partien in der Nations League bekanntgegeben.

Mit an Bord sind 23 Spielerinnen, darunter die beiden Rückkehrerinnen Ella Touon und Laura Felber.

Am kommenden Freitag spielt die Schweiz gegen Schweden, vier Tage später trifft sie auf Italien.

Interimsnationaltrainer Reto Gertschen hat sein Aufgebot für die beiden letzten Spiele im Jahr 2023 bekanntgegeben. Als Basis für die Kaderzusammenstellung nutzte der 58-jährige Berner das Nations-League-Spiel von Ende Oktober gegen Schweden (0:1). «Meiner Meinung nach hat das Team in Göteborg eine gute bis sehr gute Performance hingelegt. Die Belohnung mit einem Tor oder einem positiven Resultat blieb jedoch aus. Daran wollen wir anknüpfen», sagte Gertschen am Freitagmorgen in Muri bei Bern.

Das 23-köpfige Kader präsentiert sich ähnlich wie noch im Oktober. Eine von zwei Rückkehrerinnen ist Ella Touon. «Ella hat sich in Österreich einen Stammplatz erspielt und auch in der Champions League erste Erfahrungen gesammelt. Sie wird uns als Linksfuss und Aussenverteidigerin eine gute Option sein», sagte Gertschen. Mit Laura Felber ist eine der WM-Fahrerinnen ebenfalls wieder dabei. Gertschen: «Auch Laura reist mit Spielpraxis bei Servette im Gepäck an und kann uns mit ihren Fähigkeiten als Innenverteidigerin helfen.»

Das Schweizer Kader für die nächsten Nations-League-Spiele Box aufklappen Box zuklappen Tor: Noemi Benz, Elvira Herzog, Livia Peng



Defensive: Eseosa Aigbogun, Luana Bühler, Viola Calligaris, Laura Felber, Noelle Maritz, Julia Stierli, Ella Touon



Mittelfeld: Alisha Lehmann, Sandrine Mauron, Seraina Piubel, Géraldine Reuteler, Nadine Riesen, Coumba Sow, Lia Wälti, Riola Xhemaili



Angriff: Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic, Alayah Pilgrim, Meriame Terchoun, Smilla Valotto

Angeführt wird Gertschens Aufgebot von den Schlüsselspielerinnen Lia Wälti (Arsenal), Ramona Bachmann (PSG) und Ana-Maria Crnogorcevic (Atletico Madrid). Die 23 Akteurinnen rücken am Montag ins Nati-Camp ein.

Nun gegen Schweden und Italien

Das Nationalteam empfängt im Rahmen der Nations League am kommenden Freitag in Luzern Schweden. Vier Tage später ist man in Parma gegen Italien gefordert. Die Schweiz wartet nach vier Spielen noch auf die ersten Punkte (Torverhältnis 1:14).

«Ich wünsche mir von meinem Team zwei stabile, souveräne und freudige Auftritte», so Gertschen. Man wolle das Jahr mit «einem guten Gefühl» abschliessen. Über einen möglichen Liga-Erhalt mache er sich keine grossen Gedanken, meinte der ehemalige Profifussballer, der in der Schweiz für YB, Lausanne, Sion, Servette und St. Gallen auflief. Um sich in der League A zu halten, müsste die Nati ihre letzten beiden Partien wohl gewinnen.