Die SRF-User haben die Leistung der Schweizer Spielerinnen im WM-Quali-Spiel gegen Malta insgesamt wohlwollend bewertet.

Legende: Kommt in der Gunst der SRF-User am besten weg Sydney Schertenleib. Keystone/Samuel Golay

Die Schweizer Frauen-Nati hat beim deutlichen 6:1-Sieg gegen Malta überzeugt – das sehen auch die Leserinnen und Leser von SRF Sport so.

Insgesamt 2286 User haben ihre Bewertung der Nati-Spielerinnen abgegeben. Am besten schnitt dabei Sydney Schertenleib ab. Die Torschützin des Dosenöffners zum 1:0 erhielt als einzige Akteurin knapp über 5 von möglichen 6 Sternen.

Torhüterin Livia Peng, die beim maltesischen Tor von einem Weitschuss bezwungen worden war, kommt als einzige knapp nicht auf einen Schnitt von 4 Sternen.

Es werden nur Spielerinnen berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.