So könnte die Frauen-Nati trotz Niederlage an die EM reisen

Legende: Jubel schon vor Spielbeginn? Die Frauen-Nati kann sich auf verschiedenen Wegen für die EM-Endrunde qualifizieren. Freshfocus

Die Ausgangslage für die Frauen-Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Belgien ist klar: Ein Sieg oder ein Unentschieden reicht, um aus eigener Kraft den Gruppensieg und die damit verbundene Teilnahme an der EM-Endrunde 2022 in England zu bewerkstelligen.

Sollte die Schweiz durch eine Niederlage in Belgien noch auf Platz 2 zurückfallen, droht der Umweg über die Playoffs im Frühling 2021. Weil sich aber auch die 3 besten Gruppenzweiten direkt für die Endrunde qualifizieren, könnten die Schweizerinnen mit etwas Schützenhilfe aus anderen Gruppen auf alternativen Wegen weiterkommen.

2 von den folgenden 3 Szenarien müssen erfüllt sein:

Gruppe G: Island gewinnt nicht in Ungarn (Spiel am Dienstag, 15:30 Uhr)

Gruppe B: Italien gewinnt nicht in Dänemark (17:15 Uhr)

Gruppe F: Österreich gewinnt nicht gegen Serbien (18:30 Uhr)

Es ist also sogar möglich, dass die Schweiz bereits während dem Spiel gegen Belgien für die EM 2022 qualifiziert ist.

Sollte die Schweiz in Belgien verlieren und trifft von den 3 Kriterien keines oder nur eines zu, entscheidet sich erst 2021, ob sich die Schweiz doch noch auf direktem Weg für die EM qualifiziert. In der Gruppe B ist noch die Partie Italien - Israel offen und in der Gruppe E müssen noch mehrere Partien unter anderem zwischen den Spitzenteams ausgetragen werden.