Ihr halbes Leben hat Lara Dickenmann im Schweizer Nationalteam verbracht. Ihr Debüt gab sie mit 16 Jahren, heute ist sie 32 Jahre alt und Captain. In dieser Zeit hat sie 133 Länderspiele absolviert. Das ist Rekord. Und auch ihre 51 erzielten Länderspiel-Tore sind eine Bestmarke.

Nicht weniger beeindruckend ist ihr Palmarès auf Klubebene. Zweimal gewann sie mit Lyon die Champions League. In Frankreich und Deutschland holte sie insgesamt neun Meistertitel.

Zu einem Thema hat sie lange geschwiegen

Das ist Dickenmann, so wie man sie auf dem Platz kennt. Über ihr Privatleben wusste man bis anhin wenig – ein bewusster Entscheid der Krienserin, die seit zwei Jahren eine Freundin hat. «Wenn ich im Nati-Dress bin, weiss ich nicht, ob es richtig ist, mein Privatleben auszuleben», sagt Dickenmann.

Ich habe mich lange verleugnet. Ich war noch nicht bereit, es zu akzeptieren.

Dickenmann wusste bereits mit 13 Jahren, dass sie auf Frauen steht. Lange hat sie ihre wahren Gefühle jedoch verdrängt. So auch in ihrer Zeit am College in den USA. «Ich habe mich selber verleugnet. Ich war noch nicht bereit, es zu akzeptieren», sagt sie rückblickend.

Der Film «Lara Dickenmann liebt Fussball und Frauen» bietet einen intimen Einblick in die Gedanken der erfolgreichsten Schweizer Fussballerin.