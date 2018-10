WM-Barrage-Hinspiel in Belgien

Legende: Video Wertvolles Schweizer Remis in Belgien abspielen. Laufzeit 02:25 Minuten.

Wertvolles Schweizer Remis in Belgien

Die Schweizer Frauen-Nati erkämpft sich im WM-Barrage-Hinspiel auswärts gegen Belgien ein 2:2.

Alisha Lehmann wird zur Pause eingewechselt und schiesst beide Tore für die SFV-Auswahl.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Biel statt.

Wie sehr ein Tor die Ausgangslage nur verändern kann. Bis kurz vor Schluss lagen die Schweizerinnen nach einem Prachtstreffer der Belgierin Laure Deneve aus rund 25 Metern mit 1:2 im Hintertreffen.

Doch das Team der abtretenden Martina Voss-Tecklenburg steckte nie auf und wurde dafür in der 87. Minute belohnt. Ein schöner Spielzug über die rechte Seite mit Ramona Bachmann ermöglichte Alisha Lehmann im Sechzehner den wichtigen 2:2-Ausgleich. Die West-Ham-Stürmerin hatte für die Schweiz eine halbe Stunde zuvor bereits zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen. Ausgerechnet Lehmann, die erst zur Pause eingewechselt worden war.

Unglücklicher Start

Die Belgierinnen erwischten in Louvain den besseren Start und gingen bereits nach 5 Minuten durch Janice Cayman in Front. Trotz spielerischer Überlegenheit fiel es den Schweizerinnen in der Folge schwer, sich Torchancen herauszuspielen.

Dementsprechend ärgerlich für die Schweiz war es dann auch, dass Belgien nur 5 Minuten nach dem Ausgleich erneut in Führung gehen konnte. Doch auch von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste und kamen verdientermassen abermals zum Ausgleich.

Entscheidung in Biel

Dank den beiden Auswärtstoren genügt den Schweizerinnen im Rückspiel am Dienstag in Biel (ab 18:40 Uhr auf SRF) ein weiteres Unentschieden zum Weiterkommen, vorausgesetzt es fällt nicht höher als 2:2 aus. Beim identischen Resultat wie aus dem Hinspiel würde es zu einer Verlängerung kommen.

Der Sieger aus der Begegnung der Schweiz gegen Belgien trifft im «Barrage-Final» auf den Gewinner des Duells zwischen den Niederlanden und Dänemark (Hinspiel 2:0).

Sendebezug: SRF info, sportlive, 05.10.2018, 18:20 Uhr