Die Schweizer Nati trifft am kommenden Dienstag im Duell um das WM-Ticket auf Wales.

Bis zuletzt war nicht klar, wie die vermeintlich letzte Hürde auf dem Weg an die WM in Ozeanien heissen würde. 5 Tage vor der Partie im Letzigrund ist bekannt: Die Waliserinnen werden der Schweiz am Dienstag gegenüberstehen.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können das (womöglich) entscheidende Spiel um das WM-Ticket zwischen der Schweiz und Wales am kommenden Dienstag ab 18:40 Uhr live bei SRF zwei oder in der Sport App mit Stream und Ticker verfolgen.

Wales verdiente sich das Duell mit der Schweiz durch einen 1:0-Heimerfolg nach Verlängerung gegen Bosnien-Herzegowina. Den entscheidenden Treffer für das überlegene Heimteam erzielte in Cardiff Mittelfeldspielerin Jessica Fishlock in der 105. Minute. Die walisische Rekord-Nationalspielerin wurde nach einem Freistoss sträflich alleine gelassen und traf per Volley ins Lattenkreuz.

Legende: Freude pur Matchwinnerin Jessica Fishlock nach dem entscheidenden Treffer. Imago Images/Focus Images

Es könnte kompliziert werden

Bei der Dernière von Trainer Nils Nielsen wird die Schweiz als Favoritin ins Duell mit Wales in die Partie steigen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Das WM-Ticket wird nämlich in einem sonderbaren Modus vergeben.

Mit einem Sieg nach 90 Minuten würde die Fifa-Nummer 21 fix auf den WM-Zug aufspringen. Ginge die Partie in die Verlängerung, könnte ein zusätzliches interkontinentales Stechen drohen, das dann erst im Februar folgt. Bei einer Niederlage wäre der WM-Traum geplatzt. Patzen verboten, heisst es am Dienstag also.