Die Frauen-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation am Freitag auf Italien. Bereits am Montag reist sie nach Palermo.

Für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft gilt es diese Woche ernst. Im Rahmen der WM-Qualifikation kommt es für die Schweiz am Freitag zum ersten Aufeinandertreffen mit Italien. Nach 4 Siegen in 4 Partien steht die Schweiz punktgleich mit dem südlichen Nachbarn an der Tabellenspitze. Das Spitzenspiel der Gruppe G hat für das Ticket nach Australien und Neuseeland 2023 also vorentscheidenden Charakter.

Nicht zuletzt darum reiste das Team von Trainer Nils Nielsen schon am Montag nach Palermo. Aber auch meteorologische Gründe sprechen für eine frühe Anreise. Statt im November-Nebel können sich die Schweizerinnen bei zweistelligen Temperaturen auf die Partie vorbereiten.

Parallelen zur Männer-Nati

«Eine gute Herausforderung» sei Italien für die Schweiz, sagte Trainer Nielsen vor der Abreise. «Es gilt, die bessere Mannschaft zu sein, dann gewinnen wir dieses Spiel. Mit 3 Punkten können wir die Ausgangslage markant verbessern.» Dennoch könne man nicht mit der Erwartung nach Italien reisen, das Spiel zu gewinnen. «Aber auch bei einem Unentschieden sind wir noch vorne.»

01:38 Video Nielsen: «Werden gegen Italien nicht so viele Chancen kriegen» Aus Sport-Clip vom 22.11.2021. abspielen

Die tabellarische Ausgangslage der Schweizer Frauen ist derweil verblüffend ähnlich wie diejenige der Männer-Nati. Nur ein Tor trennt die Schweiz derzeit von den zweitplatzierten Italienerinnen. Was Murat Yakin mit der Qualifikation für die WM in Katar vorgemacht hat, will Nielsen mit den Frauen wiederholen. Der Auftritt der Yakin-Equipe beim 1:1 in Rom hat auch den Dänen beindruckt. «Dass sie die direkte Qualifikation geschafft haben, war fantastisch.»

Keine Verletzten

Ein ähnlich frecher Auftritt soll auch Nielsens Frauen zu Punkten führen. Einen Unterschied zu den Männern gibt es aber dennoch: Im Gegensatz zu seinem Berufskollegen kann Nielsen derzeit auf den Vollbestand seiner Kräfte setzen. Alle aufgebotenen Spielerinnen sind fit.

Nils Nielsens Auftritt im «sportpanorama»: