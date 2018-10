Schweiz zittert sich gegen Belgien in den Barrage-Final

Die Schweiz und Belgien trennen sich im WM-Barrage-Rückspiel in Biel 1:1 (Hinspiel 2:2).

Aufgrund der Auswärtstor-Regel qualifizieren sich die Schweizerinnen für den Barrage-Final.

Die letzte Hürde auf dem Weg zur WM sind die Niederländerinnen.

Zum Schluss war es eine Zitterpartie, bei der die Schweizerinnen den Schlusspfiff regelrecht herbeisehnten. Dabei hatte es bis eine Viertelstunde vor Schluss überhaupt nicht danach ausgesehen. Eine Unachtsamkeit in der 77. Minute brachte die SFV-Auswahl arg in Bedrängnis. Tina de Caigny nutzte sie eiskalt aus, um für Belgien zum 1:1 auszugleichen.

In den Schlussminuten wurden die Nerven der Schweizerinnen nochmals auf die Probe gestellt. Ein weiterer Treffer der Gäste hätte das Aus bedeutet. Zu einer Topchance kamen die Belgierinnen indes nicht mehr.

Reuteler trifft haargenau

Vor dem Ausgleich hatte das Team von Martina Voss-Tecklenburg alles im Griff gehabt. Von Beginn weg waren es die Schweizerinnen, die auf das Gaspedal drückten. Die Bemühungen fruchteten in der 23. Minute. Nach einer Flanke von Lara Dickenmann blieb Rahel Kiwic mit ihrem Kopfball zwar an einer Gegenspielerin hängen. Den daraus entstandenen Prellball nutzte Géraldine Reuteler allerdings gekonnt, um den Ball per Volley sehenswert unter die Latte zu schiessen.

Mit der Führung im Rücken agierte die Schweiz über weite Strecken souverän, ehe sie durch den späten Ausgleich doch noch ins Wanken geriet. Entsprechend gross war die Erleichterung bei Trainerin und Spielerinnen, als der Schlusspfiff ertönte.

Europameister als letzte Hürde

Somit war es am Ende die Auswärtstor-Regel, die für die Schweizerinnen ausschlaggebend war. Dank zwei Treffern von Alisha Lehmann hatte auswärts ein 2:2 resultiert. Ebendiese Lehmann fehlte der Schweiz im Rückspiel krankheitshalber.

Auf dem Weg zur WM 2019 in Frankreich muss die Schweiz noch eine letzte Hürde nehmen. Im Barrage-Final trifft das Voss-Tecklenburg-Team zwischen dem 5. und 13. November zweimal auf die Niederlande, den amtierenden Europameister.

