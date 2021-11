Noch immer 0 Punkte, aber: Die Genferinnen zeigen eine Reaktion auf das 0:7 zuhause und unterliegen in London 0:1.

Legende: Sie sorge für die Differenz Chelseas Samantha Kerr (l.). Imago Images

Die Trauben in der Champions League hängen für die Frauen von Servette-Chênois weiterhin zu hoch. Doch im Gegensatz zum 0:7-Heimdebakel zuhause gegen Chelsea präsentierten sich die Genferinnen beim 0:1 in der Reprise in London deutlich wehrhafter. Lag man im Stade de Genève nach 28 Minuten bereits 0:6 hinten, hielt das Defensiv-Bollwerk der Servetiennes diesmal 67 Minuten: Dann traf Samantha Kerr, schön von Francesca Kirby lanciert, doch noch.

Es war der mehr als verdiente Führungstreffer für die auf 5 Positionen veränderten Londonerinnen. Die Schweizerinnen kamen zwar auch zu 2 gefährlichen Abschlüssen, doch ein Punktgewinn wäre wohl zu viel des Guten gewesen. In der 83. Minute flog dann auch noch Amandine Soulard mit Gelb-Rot vom Platz. So verharrt Servette-Chênois weiterhin auf Null Zählern, auch der erste Torerfolg bleibt Wunschdenken.

Juve überholt «Wölfinnen»

Zuvor hatte Wolfsburg zuhause 0:2 gegen Juventus verloren. Ein Eigentor von Kathrin-Julia Hendrich (53.) und ein Treffer von Andrea Staskova sorgten für die Entscheidung. Die Turinerinnen, die nun bei 7 Punkte halten, überholten die Deutschen in der Tabelle.