Ana-Maria Crnogorcevic verlässt Atletico Madrid per sofort und schliesst sich Seattle Reign in den USA an.

Crnogorcevic wechselt in die USA

Legende: Neues Kapitel in der Karriere Für Ana-Maria Crnogorcevic. KEYSTONE/Michael Buholzer

Nach einer Saison bei Atletico Madrid und insgesamt fünf in Spanien, vier davon beim FC Barcelona, wechselt Ana-Maria Crnogorcevic in die USA. Die Rekordtorschützin der Schweizer Nati hat bei Seattle Reign einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Für Crnogorcevic ist es auch eine Rückkehr. Bereits in der Saison 2018-19 hatte die 33-Jährige in den USA gespielt. Damals war sie für die Portland Thorns aktiv.

«Viel Erfahrung»

«Sie ist eine feste Grösse in ihrem Nationalteam und eine erfahrene Nationalspielerin, Ana-Maria bringt als Spielerin, die auch schon in der NWSL gespielt hat, viel Erfahrung und Talent in unseren Club», sagte Reign-Geschäftsführerin Lesle Gallimore.

In einer Videobotschaft meldete sich auch Crnogorcevic zu Wort: «Ich bin sehr aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkolleginnen zu treffen.» In der Meisterschaft liegt Seattle aktuell auf dem zweitletzten Platz, die nächste Partie findet am 26. August statt.