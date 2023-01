Legende: «Das erste Signal kam von Alisha» Die neue Nati-Trainerin Inka Grings setzt zu Beginn des WM-Jahres auch auf Alisha Lehmann. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Die Mission WM 2023 wird von der Schweizer Nati ab 13. Februar in Marbella lanciert. Im Trainingslager wird auch Alisha Lehmann dabei sein. Damit endet die internationale Pause der 33-fachen Nationalspielerin. Lehmann hatte unter Angabe von «mentalen Gründen» auf eine Teilnahme an der EM 2022 verzichtet.

Inka Grings, Nachfolgerin von Nati-Trainer Nils Nielsen, holte die 24-Jährige wieder ins Boot: «Das erste Signal kam von Alisha. Ihre Initiative zeigt, dass sie motiviert und bereit ist für ein Comeback. Für mich hat jede eine zweite Chance verdient.»

Neben der Stammkraft von Aston Villa steht auch ein Debütantinnen-Trio im Aufgebot: Es sind dies die bisherigen U19-Spielerinnen Naomi Benz (Torhüterin, Aarau), Alena Bienz (Mittelfeld, Köln) sowie Smilla Vallotto (Mittelfeld, Stabaek/NOR).

In Marbella stehen neben den Trainings zwei Länderspiele gegen Polen (17. und 21. Februar) auf dem Plan. Dies im Hinblick auf die WM in Australien und Neuseeland. Dort trifft die Schweiz in der Gruppenphase ab 21. Juli auf die Philippinen, Norwegen und Neuseeland.