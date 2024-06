Vier Tage nach dem 2:1-Sieg in Biel trifft das Nationalteam der Frauen in der EM-Qualifikation erneut auf Ungarn.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Dass die Schweiz im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Ungarn mehr Mühe bekunden würde als noch in den Partien gegen Aserbaidschan und die Türkei, durfte erwartet werden. Ungarn ist trotz bisher nur einem gewonnenen Punkt der stärkste der drei Gruppengegner. Dies stellten die Schweizerinnen nach dem Aufeinandertreffen in Biel einstimmig fest.

«Es ist unangenehm gegen die Ungarinnen zu spielen», sagte Ramona Bachmann, die per Penalty den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. Die 33-Jährige, die auch am Dienstag die Captainbinde tragen dürfte, erwähnte dabei vor allem die Zweikampfstärke der Magyarinnen. «Der Ball war zu oft in der Luft. Wir müssen versuchen, ihn früher zu kontrollieren und uns spielerisch aus ihrem Druck lösen.»

03:37 Video Archiv: Schweiz ringt Ungarn nieder Aus Sport-Clip vom 31.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 37 Sekunden.

Verteidigerin Viola Calligaris erlebte die Ungarinnen als «enorm kompakt», weshalb es im Zentrum wenig Räume gebe. «Wir werden in Budapest darauf achten, wieder mehr über die Seiten anzugreifen», folgerte die 28-Jährige und verwies auf den Treffer zum 1:0. Dieser kam nach einer schönen und schnellen Passkombination über die linke Seite zustande.

In ungewohnter Konstellation

Solche Spielzüge hatte die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage im Vorfeld trainieren lassen. So verbuchte die 64-jährige Schwedin die Angriffe über die Seite in ihrer Analyse auf der positiven Seite. «Auf der anderen Seite haben wir die Bälle im Angriff zu oft leicht verloren», sagte Sundhage, die im Hinblick aufs «Rückspiel» in Ungarn einen sorgfältigeren Spielaufbau forderte.

04:36 Video Sundhage: «Können uns in eine sehr gute Position bringen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden.

Dass die Partie von Ungenauigkeiten und überhasteten Zuspielen geprägt war, lag auch an der ungewohnten Aufstellung. Nach vielen Ausfällen musste Sundhage ihr Team auf mehreren Positionen umstellen.

Erneute Wechsel angekündigt

So fand sich Meriame Terchoun, eigentlich eine Angreiferin, plötzlich auf der rechten Abwehrseite wieder. Auf links kam Larina Baumann, die mit 26 Jahren erstmals überhaupt ins Nationalteam berufen wurde, sogleich zum Startelf-Debüt. Im Hinblick auf Dienstag kündigte Sundhage an, dass es erneut zu einigen Wechseln in der Startelf kommen wird.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die zweite Partie des Schweizer Frauen-Nationalteams gegen Ungarn können Sie am Dienstag ab 17:20 Uhr live auf SRF zwei verfolgen.

«Es war eine neue Konstellation, ein neues Kennenlernen», sagte Calligaris zur ungewohnten Aufstellung. Entsprechend klar sei, dass die Mechanismen noch nicht überall greifen würden. «Aber jetzt haben wir gesehen, was funktioniert und was nicht, und können das im Hinblick aufs zweite Duell mit Ungarn anpassen.»

04:11 Video Lehmann: «Ungarn ist der schwierigste Gegner in dieser Gruppe» Aus Sport-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 11 Sekunden.

Nahe am Liga-Aufstieg

Aktuell steht die Schweiz nach drei Runden mit dem Punktemaximum da. Zwar ist sie als Gastgeberin bereits für die EM qualifiziert, die Tabelle zählt aber auch für die Nations League. Holen die Schweizerinnen den Gruppensieg, kehren sie in die Liga A zurück.

Dieser scheint in greifbarer Nähe: Ungarn und Aserbaidschan liegen weit zurück, einzig die Türkei hält bisher noch knapp mit. Am Dienstag kann die Schweiz erneut vorlegen, ehe es am 12. und 16. Juli zu den beiden abschliessenden Gruppenspielen kommt.