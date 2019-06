Legende: Erleichterung Ägypten nach dem befreienden Tor zum 1:0. Keystone

Gastgeber Ägypten tat sich beim 1:0-Sieg gegen Simbabwe trotz Feldüberlegenheit und zweier von Superstar Mohamed Salah aufgelegten Chancen in den Startminuten lange schwer. Den goldenen Treffer für den Favoriten erzielte Mahmoud Trézéguet, der in der Türkei bei Kasimpasa spielt, in der 41. Minute. Die «Pharaonen» diktierten in der Folge die Partie, konnten ihre Chancen jedoch nicht in weitere Treffer ummünzen.

In der Gruppe A kämpfen ausserdem die Demokratische Republik Kongo und Uganda um das Weiterkommen.

Datum und Ort gewechselt

Die 32. Auflage des Turniers ist in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Erstmals findet das Turnier mit 24 statt 16 Mannschaften statt. Zudem wird es erstmals im Juni/Juli und nicht mehr im Januar/Februar ausgetragen.

Ursprünglich sollte das Turnier in Kamerun stattfinden, allerdings entzog der afrikanische Fussballverband CAF dem Land wegen «wesentlicher Verzögerungen bei der Vorbereitung» die Ausrichterrolle. Im Januar setzte sich Ägypten gegen Mitbewerber Südafrika durch.