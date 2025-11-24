Legende: Drin das Ding Lionel Messi stellt gegen Cincinnati auf 1:0. Keystone/TANNER PEARSON

Lionel Messi hat Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) in die Playoff-Halbfinals geführt. Der Argentinier eröffnete beim 4:0-Auswärtssieg gegen Cincinnati nach 19 Minuten den Torreigen und bereitete die drei weiteren Treffer durch seine Landsleute Mateo Silvetti (57.) und Tadeo Allende (62./74.) vor.

Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Messi bereits bester Playoff-Skorer in der Liga-Historie der MLS. Zuvor hatte der 38-Jährige aus Rosario in der Regular Season mit 29 Treffern und 19 Assists brilliert. Gegner von Messi und Co. in der Runde der letzten Vier ist der New York City FC, der Philadelphia Union 1:0 bezwang.

Auch Müller im Halbfinal

Für Miami ist es seit dem Einstieg in die Meisterschaft vor fünf Jahren die erste Halbfinal-Qualifikation. Im anderen Halbfinal bekommen es die Vancouver Whitecaps mit Bayern-Legende Thomas Müller mit San Diego oder Minnesota zu tun.