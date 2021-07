Für die Entscheidung war der bei Lyon in der Ligue 1 tätige Lucas Paqueta nach glänzender Vorarbeit von Neymar besorgt. Das Duo hatte schon im Viertelfinal gegen Chile das 1:0 erzielt.

Der Treffer in der 35. Minute war die logische Konsequenz der Dominanz der Brasilianer in der 1. Halbzeit. Nach der Pause vermochte Peru die Partie ausgeglichener zu gestalten.

Traumfinal Neymar vs. Messi weiterhin möglich

Nach dem Sieg in der Neuauflage des Finals von 2019 – den sie ebenfalls im eigenen Land 3:1 gewonnen hatten – treffen die Brasilianer am Sonntag im Maracana-Stadion in Rio auf Argentinien (mit Lionel Messi) oder Kolumbien. Der 2. Halbfinal findet in der Nacht auf Mittwoch in Brasilia statt.

Der Final steht in der Nacht auf Sonntag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro im Programm. Brasilien strebt dabei seinen 10. Titel in der Kontinental-Meisterschaft an.