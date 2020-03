Legende: Spieler von Ajax Amsterdam in den Anfangsjahren Ajax Amsterdam

Es war der 18. März 1900, als im Café Oost-Indië in Amsterdam der unterdessen erfolgreichste Fussballklub der Niederlande auf die Welt kam. Drei junge Männer namens Han Dade, Carel Reeser und Floris Stempel gründeten den Verein und tauften ihr Baby «Football Club Ajax».

120 Jahre später ist das Palmarès des Klubs das grösste im Land. In der letzten Saison hat Ajax seinen 34. Meistertitel und den 19. Cupsieg geholt – beides Rekordzahlen.

Hollands Titelsammler 1. Ajax Amsterdam

34 Meistertitel

19 Cupsiege

2. PSV Eindhoven

24 Meistertitel

9 Cupsiege

3. Feyenoord Rotterdam

15 Meistertitel

13 Cupsiege

4. HVV Den Haag

10 Meistertitel

1 Cupsieg

5. Sparta Rotterdam

6 Meistertitel

3 Cupsiege



Die goldenen 70er-Jahre

International gehörte Ajax in den 70er-Jahren zur Elite. In den Jahren 1971, 1972 und 1973 gewannen die Niederländer dreimal in Serie den Europapokal der Landesmeister. Die zentrale Figur in dieser Zeit: Johan Cruyff.

Den vierten und bislang letzten Europapokal-Sieg errang Ajax 1995: Patrick Kluivert erzielte im Final das Siegtor gegen die AC Mailand. Das letzte internationale Ausrufezeichen gelang Ajax in der Vorsaison, als Trainer Erik ten Hag das junge Team bis in den Halbfinal der Champions League führte.