Bayern München hat zum zweiten Mal nach 2013 den Supercup gewonnen. Der deutsche Rekordmeister setzte sich in Budapest mit 2:1 nach Verlängerung gegen Sevilla durch.

Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet Javi Martinez (104. Minute). Der Spanier, der offenbar kurz vor einem Transfer zu Athletic Bilbao steht, traf nur 5 Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf. Sevilla-Keeper Bono hatte einen Abschluss von David Alaba zuvor nach vorne abgwehrt.

Bayerns Serie geht weiter

Die Andalusier waren in Budapest durch einen Foulelfmeter in Führung gegangen. Alaba hatte Ivan Rakitic im Strafraum mit einem Rempler zu Fall gebracht, Lucas Ocampos (13.) netzte zum 1:0 ein. In der Folge häuften sich die Chancen der Bayern. Der Ausgleich gelang Leon Goretzka (34.), nachdem Robert Lewandowski im Fünfmeterraum für diesen abgelegt hatte.

Legende: Die Serie der Ungeschlagenheit geht weiter Die Bayern bejubeln das zwischenzeitliche 1:1 durch Leon Goretzka. Keystone

Dank Martinez' Siegtreffer in der Verlängerung bauten die Bayern ihre eindrückliche Serie der Ungeschlagenheit aus. Von den letzten 32 Spielen gewannen sie 31 und spielten nur einmal Unentschieden.