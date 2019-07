Die endgültige Entscheidung im Final der U21-Europameisterschaft zwischen Spanien und Deutschland fiel in der 69. Minute. Just in jener Phase der Partie, in der die deutsche Nationalelf das Geschehen bestimmte, schoss Dani Olmo seine Farben ins Glück. Nach einem Abpraller bei Torhüter Alexander Nübel traf der offensive Mittelfeldspieler elegant zum 2:0.

Furioser Beginn der Spanier

Begonnen hatte das Spiel in Udine für die «Toros Rojos» optimal. Nach einem offensiv beeindruckenden Start gingen die Iberer bereits in der 7. Minute durch Fabian Ruiz in Führung. Der Stürmer der SSC Neapel nutzte nach einem tollen Zuspiel von Oyarzabal eine Unordnung in der deutschen Abwehr und hämmerte die Kugel aus rund 20 Metern in die Maschen.

Vor allem in der 2. Halbzeit machte Deutschland deutlich mehr für das Spiel, ein Treffer wollte aber lange nicht gelingen. Erst in der 88. Minute schoss Nadiem Amiri das 1:2 für das deutsche Team. Mehr als Resultatkosmetik war dieser Treffer aber nicht.

Die Spanier revanchierten sich mit diesem Finalsieg für die Niederlage gegen Deutschland im EM-Final 2017. Gleichzeitig feierten die Iberer ihren 5. U21-EM-Titel und zogen damit mit Rekordsieger Italien gleich.

