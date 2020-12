Ein Viertligist mit Schweizer Captain entpuppt sich im deutschen Cup als Favoritenschreck. Rot-Weiss Essen mit Captain und Torschütze Marco Kehl-Gomez schaltet nach Bielefeld auch Düsseldorf aus.

3:2 setzte sich der Leader der Regionalliga gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch. Der ehemalige GC-Akteur Marco Kehl-Gomez spielte dabei eine Schlüsselrolle. Der 28-jährige Zürcher erzielte in der 39. Minute per Kopf das 2:1 für den Aussenseiter, der schon in der 1. Runde mit einem 1:0 gegen Bundesligist Arminia Bielefeld überrascht hatte.

Mainz scheitert im Elfmeterschiessen

Mit Renato Steffen setzte sich ein weiterer Schweizer positiv in Szene. Der Schweizer Internationale lieferte bei Wolfsburgs 4:0-Heimsieg gegen Sandhausen die Flanke zu Wout Weghorsts 2:0 nach 27 Minuten.

Von den Bundesligisten verabschiedeten sich am Mittwoch der SC Freiburg nach einem 0:1 bei Ligakonkurrent Stuttgart und der FSV Mainz 05. Die Mainzer gaben gegen Bochum aus der 2. Bundesliga eine 2:0-Führung aus der Hand und verloren anschliessend nach Penaltyschiessen.