Die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland bleibt den Schweizer Fans in bitter-süsser Erinnerung. Wir schauen noch einmal zurück.

Die Schweizer Fussball-Nati sorgte an der Endrunde in Deutschland für ein bis dato unerreichtes Kuriosum in der WM-Geschichte: Sie schied ohne Gegentreffer aus. Das Team von Köbi Kuhn überzeugte in der Gruppenphase (0:0 gegen Frankreich, 2:0 gegen Togo, 2:0 gegen Südkorea) und schloss diese auf Rang 1 ab.

Im Achtelfinal wartete die Ukraine. Die Gelegenheit schien günstig, erstmals nach 1954 wieder in einen WM-Viertelfinal einzuziehen. Doch Marco Streller, Tranquillo Barnetta und Ricardo Cabanas versagten im Penaltyschiessen die Nerven.

Goalie Pascal Zuberbühler, der den ersten Elfmeter von Starspieler Andrej Schwetschenko noch pariert hatte, schied unbezwungen aus dem Turnier aus. Der 49-jährige Zuberbühler ist am Sonntag in der Sendung Endrunden-Momente ab 20:05 Uhr auf SRF zwei zu Gast. Kuhns damaliger Assistent Michel Pont wird zugeschaltet.

Moderiert wird die Sendung durch Rainer Maria Salzgeber. Der langjährige Nati-Kommentator Bernard Thurnheer ist ebenfalls zu Gast.