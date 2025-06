In Italien kämpft die US Salernitana um die Ligazugehörigkeit in der Serie B – und nun auch mit einer Lebensmittelvergiftung.

Legende: Daran ist aktuell nicht zu denken Statt auf dem Rasen zusammenzustehen, liegt das Gros der US Salernitana aktuell flach. imago images/IPA Sport ABACA

Die US Salernitana könnte auf dem schnellstmöglichen Weg von der Serie A in die Drittklassigkeit durchgereicht werden. Nach Platz 16 in der Meisterschaft 2024/25 muss der Absteiger ein Stechen gegen Sampdoria Genua (17.) austragen. Nach dem Hinspiel in diesem Playout liegen «I Granata» mit 0:2 im Hintertreffen.

Und plötzlich wiegt das Handicap noch schwerer: Denn das Training vom Montag musste aufgrund einer «schlimmen Lebensmittelvergiftung bei 21 Personen aus dem Team» abgesagt werden.

In grosser Sorge wegen des Rückspiels

Schon bei der Rückkehr aus Genua hätten am Flughafen in Salerno «Notärzte ausrücken und Betroffene ins Krankenhaus eingeliefert» werden müssen. Die Polizei habe das Hotel, in dem man untergebracht war und welches das Essen für unterwegs vorbereitet hatte, untersucht.

Aufgrund der Umstände fordert Salernitana eine Verlegung des für Freitag angesetzten Rückspiels. «Wir fürchten, dass uns die Möglichkeit, die letzten Minuten dieser Saison auf einem normalen Weg zu beenden, genommen wird», schreibt der Klub.