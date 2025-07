Legende: Gewohntes Bild Erling Haaland in Jubelpose. imago images/Jacques Feeney/Offside

Dass Erling Haaland jubelt, ist nichts Neues. Der Norweger hat bereits jetzt so manchen Torrekord gebrochen und darf sich unter anderem Champions-League- sowie zweifacher Premier-League-Sieger nennen.

Am Montag sind es für einmal nicht seine Tore, die Haaland Anlass zum Feiern geben, sondern sein 25. Geburtstag. Grund genug, einen Blick auf seine aussergewöhnlichsten Rekorde zu werfen.

370 Spiele für 300 Tore

In der Champions League ging sein Stern einst so richtig auf. Mit RB Salzburg, Borussia Dortmund und Manchester City erzielte Haaland in der «Königsklasse» als erster Spieler überhaupt 49 Tore in nur 48 Einsätzen.

Auch der Liga-Alltag liegt dem mittlerweile 25-Jährigen. Gleich in seiner ersten Saison bei ManCity knackte er mit 36 Toren die Bestmarke von Alan Shearer aus dem Jahr 1995 für die meisten Tore in einer Premier-League-Saison (34).

Natürlich ist Haaland auch im Nationalteam die Nummer 1. In 43 Länderspielen erzielte er sagenhafte 42 Tore. Insgesamt steht der Norweger bei 300 Karriere-Toren in nur 370 Spielen – selbstverständlich Rekord.