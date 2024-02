Legende: Avancierte zum Matchwinner Dreifach-Penalty-Torschütze Akram Afif. Reuters/Action Images

Katars Treffer im Endspiel vor 80'000 Zuschauern im Lusail-Stadion, wo auch der Final der WM 2022 stattgefunden hatte, erzielte Akram Afif (22./73./90.+5) nach Foulelfmetern allesamt vom Punkt.

In einem temporeichen und sehr intensiven Duell hatte Katar zunächst mehr Spielanteile. Nachdem Katars Star Afif von Abdallah Nasib im Sechzehner von den Beinen geholt wurde, trat der Gefoulte selbst an – und verwandelte links unten.

Genugtuung für Katar

Turnierüberraschung Jordanien gab sich in der Folge aber nicht auf und kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Al-Naimats Ausgleich in den linken Winkel war verdient.

Der Titelverteidiger wurde nun wieder aktiver und belohnte sich prompt – wieder zeigte der chinesische Schiedsrichter Ning Ma zurecht auf den Punkt, wieder traf Afif. In der Nachspielzeit wiederholte sich die Szenerie.

Für Katar ist der zweite Titel eine grosse Genugtuung: Bei der Heim-WM war das arabische Land in der Vorrunde chancenlos ausgeschieden. Nun verteidigte Katar als 5. Team den Titel beim Asien-Cup erfolgreich.