Vargas trifft in verrückter 5-Tore-Halbstunde

3 Leipzig-Tore in 4 Minuten

Legende: Erzielte das vierte der sechs Augsburg-Tore Ruben Vargas bedankt sich ganz oben. Imago/Jan Hübner

In der 24. Runde der Bundesliga kommt Augsburg zu einem klaren Auswärtssieg gegen Schlusslicht Darmstadt.

Auch Ruben Vargas reiht sich beim 6:0-Erfolg unter die Torschützen.

Leipzig gelingen in Bochum drei Treffer innert vier Minuten.

Die Darmstädter konnten einem gegen Augsburg leid tun. In der Start-Halbstunde kassierten sie Gegentreffer um Gegentreffer. Fünf waren es an der Zahl bis zur 29. Minute. Schneller hatten nur Gladbach (2021 gegen Freiburg) und Braunschweig (1984 gegen Gladbach) fünf Stück kassiert (in jeweils 25 Minuten).

Eines dieser Tore ging auf das Konto von Ruben Vargas. Der Nati-Spieler traf in der 24. Minute mit seinem Linksschuss unhaltbar zum 4:0 in die obere Ecke. Es war Vargas' zweiter Saisontreffer nach seinem Tor am allerersten Spieltag. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic traf wie auch Phillip Tietz doppelt.

Audio Doppeltorschütze Demirovic im Interview (ARD) 02:02 min Bild: Imago abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Leipzigs torreiche vier Minuten

RB Leipzig setzte sich beim VfL Bochum nach einem 0:1-Rückstand mit 4:1 durch. Gut eine Stunde war gespielt – es stand 1:1 – da drehten die Gäste urplötzlich auf. Zwischen der 68. und der 72. Minute gelangen ihnen drei Treffer. Erst traf der eingewechselte Lois Openda, dann erhöhte Ivan Ordets per Eigentor und schliesslich traf Xavi Simons zum Schlussresultat.

Trotz diesem Sieg bleibt Leipzig auf Rang 5. Dies, weil Dortmund sich bei Union Berlin ebenfalls durchsetzte. Beim 2:0-Auswärtssieg trafen Karim Adeyemi (41.) und Ian Maatsen (90.). Mainz musste sich mit Silvan Widmer in der Verteidigung gegen das von Gerardo Seoane trainierte Mönchengladbach mit einem 1:1 begnügen. Frankfurt festigte seinen 6. Platz mit einem hart erkämpften 2:1 in Heidenheim.