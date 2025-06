Der Japaner Kazuyoshi Miura ist ein Phänomen. Am Wochenende startete er in seine 40. Profi-Saison als Fussballer.

Legende: Längst eine Legende Der 58-jährige Kazuyoshi Miura. imago imagesAflosport/

Böse Zungen nennen ihn «Fussball-Opa», für andere ist er schlichtweg eine Legende: Kazuyoshi Miura ist am Wochenende in der japanischen 4. Liga in seine 40. (!) Saison als Profifussballer gestartet. Der ehemalige Nationalspieler wurde beim 2:1 seines Atletico Suzuka Club gegen den Yokohama Sports & Culture Club in der 82. Minute eingewechselt.

«King Kazu», einer der bekanntesten Fussballer Asiens in den 90er Jahren, zeigte sich nach dem Spiel «froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte, den Sieg zu sichern». Er habe es «dank der Hilfe meiner Teamkollegen und Trainer bis hierher geschafft. Jetzt möchte ich mein Spiel noch weiter verbessern.»

Profidebüt vor 39 Jahren bei Santos

Für Japans Nationalmannschaft waren Miura einst 55 Tore in 89 Länderspielen gelungen. Im vergangenen Jahr war er nach zwei Spielzeiten in Portugals Zweitligateam Oliveirense in seine Heimat zurückgekehrt. Sein Profidebüt hatte er vor 39 Jahren beim brasilianischen Klub Santos gegeben. Der Angreifer spielte zudem in Italien, Kroatien und Australien.