Legende: Als das Warten ein Ende hatte YB stürzt die Berner Fans 2018 mit dem Gewinn des Meistertitels in einen kollektiven Freudentaumel. Keystone/PETER SCHNEIDER

28.04.2018: YB - Luzern 2:1

Erstmals seit 32 Jahren sichert sich YB wieder den Meistertitel. Gestandene Männer brechen in Tränen aus, das Wankdorf wird zum Tollhaus.

12.11.2005: Schweiz - Türkei 2:0

Mit einer abgeklärten Leistung legt die Schweiz den Grundstein zur Teilnahme an der WM 2006 in Deutschland. Das Rückspiel sollte als «Schande von Istanbul» in die Geschichte eingehen.

14.09.2021: YB - Manchester United 2:1

In der Champions League bzw. CL-Quali feierte YB bereits Heimsiege gegen Juventus und Tottenham. Doch der Triumph gegen ein ManUnited in Bestbesetzung am 1. Spieltag überstrahlt sämtliche bisherige Erfolge in der CL.

16.05.2010: YB - Basel 0:2

Zwischenzeitlich liegt YB 13 Punkte vor Basel, der erste Meistertitel seit 1986 ist zum Greifen nah. Doch die Berner «veryoungboysen» Punkt um Punkt und unterliegen in der «Finalissima» Basel.

17.04.2006: Sion – YB 5:3 n.P. (1:1)

Der Sieg nach Elfmeterschiessen war historisch, gewann doch mit Sion erstmals ein unterklassiger Klub den Cup. 2009 düpierte Sion YB im Cupfinal erneut – mit 3:2 nach 0:2-Rückstand.