Legende: Schiesst sein Team in die nächste Runde Wilfried Zaha (rechts) düpiert Malis Torhüter Djigui Diarra. Keystone

Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste ist beim Afrika-Cup in Ägypten in den Viertelfinal eingezogen. «Les Éléphants» schlugen in einer ausgeglichenen Partie Mali knapp mit 1:0.

Stürmer Wilfried Zaha sorgte in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer (76.). In einer umkämpften Partie verdienten sich die Ivorer dank einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit den Erfolg.

Tunesien muss gegen Ghana ins Elfmeterschiessen

Den Sieg vor Augen kassierte Tunesien in der zweiten Achtelfinalpartie vom Montag in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Nachdem Khnisi «Les Aigles de Carthage» in der 73. Minute in Führung geschossen hatte, traf Bedoui in der 91. Minute ins eigene Tor und brachte Ghana wieder ran.

Da in der Verlängerung kein Tor mehr fiel, musste das Spiel im Elfmeterschiessen entschieden werden. In diesem behielt Tunesien die Oberhand und siegte mit 5:4.

