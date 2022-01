Senegal und Marokko stehen am Afrika Cup in den Viertelfinals. Ihre Siege über Aussenseiter fielen aber glanzlos aus.

Legende: Pflicht erfüllt Senegal erreicht glanzlos die nächste Runde. Reuters

Senegal schlug Kap Verde dank Toren von Sadio Mané und Bamba Dieng mit 2:0. Kap Verde schwächte sich durch zwei rote Karten (Patrick Andrade/21. und Torhüter Vozinha/57.) selbst. Erst in doppelter Überzahl war Senegal erfolgreich. Liverpool-Star Mané traf zur Führung, musste den Platz aber kurz danach verlassen – offenbar wegen Kopfschmerzen nach einem Zusammenprall. Er wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert, zeigte sich dort aber guten Mutes.

In der Schlussphase kam Kap Verde gar dem Ausgleich nahe, ehe Mané-Ersatz Dieng den Sack zumachte. Xamax-Akteur Dylan Tavares stand bei Kap Verde in der Startaufstellung und wurde in der 69. Minute ausgewechselt.

Stadionwechsel in Yaoundé Box aufklappen Box zuklappen Das Viertelfinal zwischen Marokko und Ägypten/Elfenbeinküste wird aufgrund der Stadiontragödie vom Montag nicht wie ursprünglich geplant im Olembe-Stadion ausgetragen. Stattdessen findet das Duell in der kamerunischen Hauptstadt neu im Ahmadou-Ahidjo-Stadion statt.





Marokko ringt Malawi nieder

Im Abendspiel gewann Marokko gegen Malawi mit 2:1. Malawi ging durch einen Sonntagsschuss von Gabadinho Mhango aus fast 40 Metern in Führung. Youssef En-Nesyri (45.+2) und Achraf Hakimi (70.) per Freistoss drehten das Spiel für die «Löwen vom Atlas». Die Marokkaner vergaben zahlreiche weitere Chancen.

Vor den Partien fanden Schweigeminuten im Gedenken an die Opfer der Stadion-Tragödie vom Vortag statt.