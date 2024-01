Legende: Der ging nicht rein Marokkos Achraf Hakimi verschoss in der 85. Minute einen Penalty. Keystone/AP/SUNDAY ALAMBA

Für WM-Halbfinalist Marokko hat der Afrika-Cup bereits im Achtelfinal geendet. Nachdem die «Löwen vom Atlas» als Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen waren, ist das Out gegen den krassen Aussenseiter Südafrika eine Überraschung.

Evidence Makgopa (57.), wie fast der gesamte Kader in der heimischen Liga engagiert, hatte Südafrika in Führung geschossen. In den Schlussminuten vergab Achraf Hakimi (85.) die grosse Chance zum Ausgleich und setzte einen Handspenalty an die Latte. Teboho Mokoena (90.+5) sorgte mit einem verwandelten Freistoss nach einer Notbremse für den 2:0-Endstand. Im Viertelfinal trifft Südafrika auf Überraschungsteam Kap Verde.

Mali gewinnt Nachbar-Duell

Erstmals seit 2013 wieder den Einzug in den Viertelfinal geschafft hat Mali. Die «Adler» setzten sich mit 2:1 gegen ihr Nachbarland Burkina Faso durch. Ein frühes Eigentor (3.) ebnete Mali, das am laufenden Afrika-Cup mit einer starken Defensive glänzt, den Weg zum Sieg. Gegner der Malier im Viertelfinal ist Turnier-Gastgeber Elfenbeinküste.