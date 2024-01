Legende: Späte Erlösung Mohamed Salah trifft zum 2:2. imago images/NurPhoto

Ägypten hat am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste einen Fehlstart in extremis abgewendet. Liverpool-Star Mohamed Salah sicherte seinem Team im ersten Spiel der Gruppe B gegen Mosambik in der 97. Minute per Penalty zum 2:2 noch einen Punkt. Der Aussenseiter hatte in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag innert drei Minuten einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Vorsprung verwandelt. Mostafa Mohamed war für Ägypten auf Vorlage von Salah bereits in der 2. Minute das erste Tor geglückt.

Wie der Finalist von 2022 musste sich auch Nigeria mit einem Unentschieden zum Auftakt begnügen. Gegen Äquatorialguinea resultierte nur ein 1:1. Das Tor für die «Super Eagles» erzielte Napoli-Superstar Victor Osimhen. In der Gruppe A hatte der Gastgeber Elfenbeinküste am Samstag gegen Guinea-Bissau 2:0 gewonnen.