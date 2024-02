Mit Musik, Tanz und lauten Jubelgesängen feierten die Fussballfans der Elfenbeinküste ihre Mannschaft nach dem geschafften Finaleinzug. Die Gastgeber waren beim Afrika-Cup eigentlich längst totgesagt. Doch nun steht den «Elefanten» im eigenen Wohnzimmer ein Traumfinal gegen Nigeria bevor.

«Wir sind stolz darauf, dass wir all diese Menschen glücklich gemacht haben», sagte Sébastien Haller, dem im Halbfinal gegen die Demokratische Republik Kongo das goldene Tor gelungen war. Der Stürmer von Borussia Dortmund traf mit einem Volley-Aufsetzer zum verdienten 1:0 über den Kongo. Plötzlich ist alles möglich.

Dass das Team des Gastgebers gegen die «Super Eagles» aus Nigeria am Sonntagabend die Chance auf den ganz grossen Coup hat, gleicht einem Wunder. Nach zwei Vorrunden-Niederlagen musste Trainer Jean-Louis Gasset gehen, einzig die Schützenhilfe der Konkurrenz hievte die Ivorer als einen von vier Gruppendritten in die K.o.-Runde.

Drama pur im Viertelfinal gegen Mali

Die Stimmung war am Nullpunkt, dann folgten Siege gegen Titelverteidiger Senegal, Mali und nun die DR Kongo – doch ohne Drama ging es auch in der K.o.-Phase nicht. Gegen die Senegalesen rettete Frank Kessie die Gastgeber mit dem 1:1-Ausgleich in der 86. Minute in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen verwandelten sämtliche Schützen der Ivorer, während Senegal einmal patzte.

1 / 2 Legende: Jubeln sie auch nach dem Final? Die Ivorer nach dem Halbfinal in Feierlaune. Keystone/EPA/LEGNAN KOULA 2 / 2 Legende: Möchte zum Spielverderber werden Nigeria mit Starspieler Victor Osimhen. imago images/Shengolpixs

Der Viertelfinal gegen Mali war an Dramatik kaum zu überbieten: Diesmal schoss Simon Andriga gar erst in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich für die «Elefanten», ehe Oumar Diakité das Stadion in Bouaké mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit der Verlängerung in ein Tollhaus verwandelte.

Gelingt die Revanche gegen Nigeria?

Nun steht der Elfenbeinküste die Krönung bevor. Nigeria, das sich im Halbfinal im Elfmeterschiessen gegen Südafrika durchsetzte, hatte am 18. Januar das Gruppenspiel gegen die Ivorer mit 1:0 gewonnen.

Haller fiebert dem spektakulären Final entgegen. «Es reicht zu wissen, wie wichtig es ist», sagte der 29-Jährige. «Nigeria ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die uns in der Gruppenphase geschlagen hat. Also liegt es an uns, uns zu revanchieren.» Und um am Ende eines turbulenten Turniers den 3. Titel des Landes (nach 1992 und 2015) in der Geschichte der Kontinentalmeisterschaft zu feiern. Nigeria greift nach der bereits 4. Afrika-Cup-Trophäe nach 1980, 1994, 2013.