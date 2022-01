Nigeria setzt sich am Afrika Cup im Topspiel gegen Ägypten mit 1:0 durch. Algerien bleibt gegen Sierra Leone torlos.

Afrika Cup in Kamerun

Der erste Schlager des Afrika Cups in Kamerun hat mit einem Sieg von Nigeria geendet. Die «Super Eagles» gewannen ihr erstes Gruppenspiel in Garoua gegen Ägypten mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Leicester Citys Kelechi Iheanacho mit einem sehenswerten Halbvolley nach einer halben Stunde.

Legende: Konnte sich nicht entfalten Mohamed Salah. Keystone

Die Nigerianer waren deutlich überlegen und hätten höher gewinnen können, Ägyptens Topstar Mohamed Salah vermochte sich nicht in Szene zu setzen.

Sierra Leone ringt Algerien Remis ab

Bereits zuvor war der mittlerweile seit 35 Länderspielen ungeschlagene Titelverteidiger Algerien in Gruppe E nicht über ein 0:0 gegen die erstmals seit 1996 für die Endrunde qualifizierte Auswahl von Sierra Leone hinausgekommen. Riyad Mahrez kam einem Treffer in der Schlussphase am nächsten. Der ManCity-Star sah seinen Abschluss aber von Sierra Leones Schlussmann Mohamed Kamara glänzend pariert.

In den ersten 8 Partien am diesjährigen Afrika Cup fielen nur gerade 9 Tore. 6 Spiele endeten 1:0.