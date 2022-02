Ägypten steht beim Afrika-Cup in Kamerun dank Liverpool-Star Mohamed Salah im Halbfinal.

Salah führt Ägypten in den Halbfinal

Legende: Spielten beide einmal in Basel Mohamed Salah (rechts) umarmt Mohamed Elneny. Reuters

Superstar Salah darf weiter auf den ersten Titel mit der ägyptischen Nationalmannschaft hoffen. Der Liverpool-Stürmer führte den Rekordsieger am Sonntag mit einem Tor und einer Vorlage in den Halbfinal des Afrika-Cups. Ägypten siegte gegen Marokko mit 2:1 nach Verlängerung und trifft nun am Mittwoch im Halbfinal auf Gastgeber Kamerun.

Salah gelang zunächst in der 53. Minute mit seinem 2. Turniertreffer der Ausgleich, nachdem Marokko durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sofiane Boufal (6.) früh in Führung gegangen war. In der Verlängerung legte der 29-Jährige nach einem Solo über die rechte Seite perfekt für Trezeguet auf, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste (100.).

Auch Senegal weiter

Am Sonntagabend zog der Senegal ebenfalls in die Runde der besten Vier ein. Die Westafrikaner bezwangen Äquatorialguinea mit 3:1. Famara Diedhiou (28.) sorgte für die Führung, nach der Pause glich Yannick Buyla für Äquatorialguinea aus. Die jeweils eingewechselten Cheikhou Kouyaté (68.) und Ismaila Sarr (79.) machten den Sieg dann perfekt. Im Halbfinal trifft Senegal am Donnerstag nun auf Burkina Faso.