Zum 2. Mal in Folge und zum insgesamt 8. Mal hat ein Schweizer Anteil am Titelgewinn im deutschen Fussball. Die Chronik dazu.

Legende: Das erfolgreiche Nati-Trio Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka (von links) haben neuerdings etwas gemeinsam: Sie alle sind deutscher Meister geworden. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott (Archiv-Aufnahme Juni 2021)

Im Jahr nach Nati-Keeper Yann Sommer ist die Reihe an Nati-Regisseur Granit Xhaka. Entsprechend also bleibt die begehrte Meisterschale auch etwas in Schweizer Hand, obschon sie nach 11 Jahren in Folge von Bayern München erstmals überhaupt zu Bayer Leverkusen gewandert ist.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist der 8. Schweizer, der sich Bundesliga-Meister nennen darf. Insgesamt haben nun 12 Titel eine Schweizer Prägung – 2006/07 beim Husarenstück vom VfB Stuttgart war mit Ludovic Magnin und Marco Streller ein helvetisches Duo daran beteiligt.

Spieler, Position Klub Saison Spiele/Einsatzminuten, Tore Granit Xhaka, Mittelfeld Bayer Leverkusen 2023/24 29 Sp./bisher 2566 min. – 2 Tore* Yann Sommer, Tor Bayern München 2022/23 19 Sp./1710 min. Xherdan Shaqiri, Mittelfeld Bayern München

Bayern München

Bayern München 2014/15

2013/14

2012/13 9 Sp./338 min. – 1 Tor

17 Sp./783 min. – 6 Tore

26 Sp./1368 min. – 4 Tore Diego Benaglio, Tor Wolfsburg 2008/09 31 Sp./2789 min. Marco Streller, Sturm Stuttgart 2006/07 27 Sp./737 min. – 5 Tore Ludovic Magnin, Abwehr Stuttgart

Werder Bremen 2006/07

2003/04 22 Sp./1735 min. – 1 Tor

4 Sp./165 min. Ciriaco Sforza, Mittelfeld Bayern München

Kaiserslautern 2000/01

1997/98 20 Sp./1656 min.

32 Sp./2826 min. – 3 Tore Stéphane Chapuisat, Sturm Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 1995/96

1994/95 17 Sp./1279 min. – 3 Tore

20 Sp./1640 min. – 12 Tore

*= Die Saison dauert noch 5 Spieltage an.

Auch Hitz mit Titel Box aufklappen Box zuklappen Marwin Hitz war 2009 Teil der Wolfsburger Meistermannschaft, kam aber zu keinem Einsatz. Darum wird er in der obigen Tabelle nicht aufgeführt.

Chapuisat machte vor 29 Jahren den Anfang

Die damalige Pionierarbeit leistete Stéphane Chapuisat, der 1995 im Team von Borussia Dortmund erster Schweizer Bundesliga-Champion geworden ist und diesen Erfolg mit dem BvB in der Saison darauf wiederholen konnte.

Klicken Sie sich durch den Bilderbogen mit allen Schweizer Bundesliga-Meistern:

1 / 8 Legende: Stéphane Chapuisat (Mitte) Er war der Pionier – stemmte vor mittlerweile 29 Jahren als erster Schweizer die Meisterschale hoch und wiederholte diesen Erfolg mit dem BVB in der Folgesaison. imago images/Horstmüller 2 / 8 Legende: Ciriaco Sforza Als Lauterer-Captain durfte der Aargauer im Mai 1998 die Trophäe präsentieren, 3 Jahre später folgte der Titel mit den Bayern. imago images/Oliver Behrendt 3 / 8 Legende: Ludovic Magnin Der dritte Schweizer mit 2 Meistertiteln im Palmarès: Bei der Reprise mit Stuttgart war der Einfluss des Romands deutlich grösser. imago images/Sportfoto Rudel 4 / 8 Legende: Marco Streller Mit dem Basler, fünffacher Torschütze in der Saison 2006/07, errang ein zweiter Schweizer im Team des VfB den Meistertitel. imago images/Sportfoto Rudel 5 / 8 Legende: Diego Benaglio Er war der erste Schweizer Torhüter mit der deutschen Meisterschale im Leistungsausweis. imago images/Team 2 6 / 8 Legende: Xherdan Shaqiri Der Triple-Meister: Allerdings schwand der Einfluss des «Kraftwürfels» beim deutschen Rekord-Champion von Saison zu Saison. Beim Titel Nummer 3 gehörte er ab der Rückrunde gar nicht mehr zum Kader und war stattdessen an Inter ausgeliehen. imago images/Plusphoto 7 / 8 Legende: Yann Sommer Im Winter als Ersatz für Manuel Neuer an die Säbenerstrasse gekommen, behielt der Nati-Keeper mit den Bayern in einer epochalen Finalissima im Fernduell mit dem BVB das bessere Ende. imago images/Alexander Pohl 8 / 8 Legende: Granit Xhaka Dank einer Wunder-Saison konnte Leverkusen mit dem Schweizer Regisseur die seit 2013 andauernde Phalanx der Bayern mit 11 Titeln in Serie durchbrechen. imago images/Jan Huebner

Xhaka hat übrigens nicht nur in der Meister-Ahnengalerie, sondern auch als Schweizer Exportspieler bei Bayer Leverkusen Vorgänger. In dieser Wertung sind es 6 an der Zahl, denen allen der Nati-Rekordmann nun aber seit heute eine deutsche Meisterschale voraus hat.

Tranquillo Barnetta (2005 bis 2012)

Eren Derdiyok (2009 bis 2012 und 2013/14)

Josip Drmic (2014/15)

Admir Mehmedi (2015 bis 2018)

Pirmin Schwegler (2006 bis 2009)

Pascal Zuberbühler (2000 bis Anfang 2001)

03:17 Video Erstmals deutscher Meister: Wie Leverkusen das Image Vizekusen losgeworden ist Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden.