2021 sorgte die Schweizer Nati an der EM mit dem Achtelfinal-Sieg gegen Frankreich und dem Vorstoss in die Viertelfinals für Furore. Teil des Staffs von Trainer Vladimir Petkovic war damals auch Vincent Cavin, der als Video-Analyst wertvolle Arbeit leistete. 3 Jahre später stehen die Schweizer an der EURO nach dem grandiosen 2:0-Sieg gegen Italien erneut in der Runde der letzten 8, dieses Mal aber ohne Cavin.

Der 48-jährige Waadtländer, der im August 2021 unter Petkovic-Nachfolger Murat Yakin zum Assistenztrainer aufgestiegen war, verliess Ende 2023 den Schweizer Verband nach 13 Jahren. Etwas überraschend schloss er sich dem US-Nationalteam an, wo er den Posten des Assistenzcoaches von Gregg Berhalter übernahm.

Traum platzt gegen Uruguay

Ab dem 20. Juni stand für Cavin ein erstes Highlight in seiner neuen Funktion auf dem Programm. An der Copa America im eigenen Land wollte das US-Team um den Titel mitspielen und mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Euphorie entfachen. Das Turnier endete allerdings frühzeitig mit einer grossen Enttäuschung.

Das 0:1 in der Nacht auf Dienstag gegen Uruguay bedeutete das Aus in der Gruppenphase. Während die Schweiz an den Kontinental-Meisterschaften in Deutschland wiederum im Viertelfinal steht und von Grossem träumt, erlebt Cavin bei seinem neuen Arbeitgeber die K.o.-Phase der Copa America nur als enttäuschter Zuschauer.

Kommt es zur Ablösung auf der Trainerbank?

Ob der Schweizer mit den Amerikanern den Weg Richtung WM weitergehen darf, ist nach diesem Debakel zudem unsicher. So gibt es zumindest zahlreiche Stimmen, welche die Absetzung von Headcoach Berhalter fordern. Eine Entlassung des 50-Jährigen könnte auch Folgen für Cavin haben.