Legende: Wann wird wieder gespielt? Noch ist unklar, wie es mit den Europacups weitergehen soll. Freshfocus

Nach einer Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden gab die Uefa am Mittwoch bekannt, dass die Partien in der Champions und Europa League aufgrund der Coronavirus-Pandemie «bis auf Weiteres» ausgesetzt werden. Auch sämtliche Länderspiele, die für Ende Mai und Juni geplant waren, werden auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Davon betroffen sind unter anderem auch die Playoff-Spiele für die EURO 2021. Auch die Freundschaftsspiele der Schweiz gegen Deutschland (31. Mai) und Liechtenstein (4. Juni) sind nicht wie geplant durchführbar.

Wettbewerbe mitten in heisser Phase

Die K.o.-Phasen der Europacups sind noch nicht weit vorgerückt. In der Champions League sind erst 4 Achtelfinal-Begegnungen abgeschlossen. In der Europa League sind 6 Hinspiele der Achtelfinals absolviert. Mit Basel ist in der EL auch noch ein Schweizer Klub vertreten.

Anfang Juni waren eigentlich jene Länderspiele vorgesehen, die ursprünglich Ende März hätten stattfinden sollen.