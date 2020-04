Der Fussball-Weltverband kündigte in der Coronavirus-Pandemie weitere Flexibilität für den Transfermarkt an.

Legende: Bald könnte es drei mögliche Zeitspannen für Transfers geben. Getty Images

Bisher gibt es zwei Phasen, in denen Spieler wechseln dürfen. In Europa ist dies üblicherweise in den Monaten Juli und August sowie im Januar. Die exakten Transferfenster variieren national und können deshalb leicht verändert vorkommen.

Nun könnte eine dritte Phase dazukommen. «Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen», sagte Fifa-Direktor James Kitching gegenüber der ARD.

Fifa kann nur Empfehlungen abgeben

Dies würde flexibel gehandhabt werden, wenn die 16 Wochen Gesamtzeit nicht überschritten würden. Sollte die derzeit unterbrochene Saison länger als geplant dauern, könnten die Transferperioden auch verlegt werden.

Die Fifa hatte zuletzt diverse Empfehlungen mit Bezug auf Transfers und Verträge in der Coronavirus-Krise abgegeben. Verträge von Profis sollen an den wirklichen Ablauf der derzeit unterbrochenen Spielzeit angepasst werden. Die Fifa kann da jedoch keine bindenden Vorgaben machen, das nationale Arbeitsrecht habe Vorrang, meinte Kitching.