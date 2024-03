Reuteler, Riesen und Xhemaili werden am Ostermontag in Pfäffikon SZ von Nationaltrainerin Pia Sundhage erwartet. In der Tranche bis zum 9. April wird die EM-Qualifikation mit den Partien Schweiz - Türkei (5.4.) sowie Aserbaidschan - Schweiz (9.4.) lanciert. Die Nati nimmt als Gastgeberin der EURO 2025 ausser Konkurrenz teil und nutzt die Kampagne zu Testzwecken. Beide Spiele können Sie bei SRF mitverfolgen.