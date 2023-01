Legende: Viel Geschirr zerschlagen US-Spieler Giovanni Reyna und sein Trainer Gregg Berhalter. IMAGO / USA TODAY Network

Gregg Berhalter hatte am Dienstag in einem gemeinsamen Statement mit Ehefrau Rosalind zugegeben, seiner Partnerin vor 31 Jahren nach einem Streit in die Beine getreten zu haben. Laut Danielle Reyna, Mutter des Dortmunder Jungstars Giovanni, würden Berhalters Aussagen den Missbrauch in der fraglichen Nacht jedoch «erheblich minimieren», wie sie am Mittwoch gegenüber US-Medien erklärte.

Als beste Freundin und ehemalige Mitbewohnerin habe sie Rosalind Berhalter durch «das folgende Trauma» begleitet. Sie habe hart daran gearbeitet, Gregg Berhalter «Gnade zu schenken», und diese hätte sie vom US-Nationalcoach auch für ihren Sohn erwartet.

Schlammlacht seit Wochen

Kurz nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar hatte Berhalter öffentlich gemacht, dass ein Spieler wegen demonstrativer Lustlosigkeit kurz vor der Suspendierung stand; es handelte sich dabei um Giovanni Reyna.

Pikant: Berhalter beklagte, dass während der WM jemand den Verband kontaktieren wollte, um ihn zu diskreditieren. Gemäss ESPN soll es sich dabei um die Eltern Giovannis gehandelt haben.