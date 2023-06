Bild 1 / 10

Legende: Aufstieg in der 95. Minute Drama pur beim Aufstiegs-Playofffinal der Serie B: Cagliari gewinnt in Bari dank einem Tor in der 95. Minute 1:0 und steigt auf. Torschütze ist Leonardo Pavoletti (2.v.r.), eingewechselt in der 89. Minute ... Imago/LaPresse