An der WM 1990 überraschte Kamerun die Fussballwelt. Mittendrin: Doppeltorschütze und Tanzbär Roger Milla.

Mit 38 Jahren tanzt sich Milla in die Herzen der Fans

Eigentlich war seine Profi-Karriere bereits beendet. Doch für die WM 1990 in Italien gab sich der damals bereits 38-jährige Roger Milla noch einmal die Ehre. Als Ergänzungsspieler wollte er mit Aussenseiter Kamerun in einer schwierigen Gruppe seine Haut so teuer wie möglich verkaufen.

Doch es kam viel besser: Mit Siegen gegen Argentinien (1:0) und Rumänien (2:1) waren «die unbezähmbaren Löwen» plötzlich Gruppensieger und qualifizierten sich später als erstes afrikanisches Team für die WM-Viertelfinals.

In den USA zum Rekord

In Erinnerung bleibt vor allem das Spiel gegen Rumänien. Milla kam nach einer knappen Stunde zu seinen ersten Einsatzminuten – und schoss Kamerun mit 2 Toren zum Sieg. Nach seinem 1:0 rannte der Oldie schnurstracks zur Eckfahne und gab seinen heute so berühmten Tanz zum Besten.

4 Jahre später machte Milla seinen Karriere-Spätherbst perfekt: In den USA machte er sich dank einem Treffer gegen Russland zum ältesten WM-Torschützen der Geschichte.