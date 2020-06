4 Spiele zur selben Zeit, mit 2 nicht mehr existierenden Ländern, 9 Tore – der Starttag der WM 1954 hatte es in sich.

Fulminanter Start zur WM in der Schweiz

Bild 1 / 6 Legende: Erklärt die WM für eröffnet Bundesrat Rodolphe Rubattel am 16. Juni 1954 in Lausanne Keystone Bild 2 / 6 Legende: Auswahl eines untergegangenen Landes Für Jugoslawien, hier vor dem Spiel gegen Frankreich, lief unter anderem Rekordtorschütze Stjepan Bobek auf. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Keeper in Nöten Der tschechoslowakische Hüter Teodor Reimann interveniert gegen Uruguays Juan Schiaffino, der sich kurz vor Schluss aber doch noch als Torschütze auszeichnen kann. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Zauber zum Auftakt Didi (2.v.l.) glänzte im Startspiel gegen Mexiko. Hier ist das brasilianische Team vor dem Viertelfinal gegen Ungarn abgebildet. Pinga, der Doppeltorschütze vom Eröffnungstag, musste auf der Ersatzbank Platz nehmen. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Wäre heute wohl unter Blackfacing-Verdacht Das offizielle Plakat der WM 1954 Reuters Bild 6 / 6 Legende: Inspektionen gab es schon 1954 Und schon damals wurde die Fifa von Schweizern geprägt: Generalsekretär Kurt Gassmann (zwischen den Personengruppen in schwarz). Keystone

Eröffnungsspiele mit dem WM-Gastgeber gibt es erst seit 1966. Deshalb war die Schweiz als Austragungsort der Titelkämpfe 1954 erst am 2. Tag dran (und gewann gegen Italien mit 2:1).

Am 1. WM-Tag, dem 16. Juni vor 66 Jahren, wurden gleich 4 Spiele zur selben Zeit angepfiffen:

Brasilien-Mexiko (5:0) in der Genfer Charmilles

Jugoslawien-Frankreich (1:0) auf der Lausanner Pontaise

Uruguay-Tschechoslowakei (2:0) im Berner Wankdorf

Österreich-Schottland (1:0) im Zürcher Hardturm

Zwischen 13'000 (Genf) und 25'000 Zuschauern (Zürich) waren am Starttag in den Stadien. Kein Vergleich zu den über 62'000, die im Final das «Wunder von Bern» (Deutschlands 3:2 gegen das als unbesiegbar geltende Ungarn) miterlebten.

Von den 8 Teams, die am 1. Tag engagiert waren, schafften es Österreich (mit Ernst Happel) und Uruguay immerhin in die Halbfinals. Brasilien mit Superstar Didi scheiterte im Viertelfinal an Ungarn. Didi konnte sich im Herbst seiner Karriere mit den WM-Titeln 1958 und 1962 trösten.