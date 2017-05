Blue Stars Cup: Die Wiege von David Beckham

Stars von A wie Alberto Aquilani bis Z wie Steven Zuber

Überhaupt ist der Anlass in Zürich von vielen späteren Fussball-Grössen besucht worden. David Beckham hatte die Limmatstadt in seinen jungen Jahren gleich 4 Mal beehrt (1992 bis 1995). Für die «Red Devils» traten einst auch Paul Scholes und Gerard Piqué an.

Das Turnier war zudem die Bühne des heutigen Luzern-Trainers Markus Babbel oder von Nationalspieler Xherdan Shaqiri. Gladbach-Innenverteidiger Nico Elvedi lief sogar 2015 noch auf und setzte dann zu einem bis heute ungebremsten Höhenflug an.