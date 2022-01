12 Spieler aus Schweizer Ligen und ein in Spanien engagierter Schweizer vertreten unser Land an der Afrika-Meisterschaft in Kamerun.

Die «Schweizer» am Afrika-Cup

Bild 1 / 13 Legende: Assan Ceesay (27), Gambia Der formstarke FCZ-Stürmer (11 SL-Tore in dieser Saison) debütierte 2015 in Gambias Nationalelf. Keystone Bild 2 / 13 Legende: Pa Modou Jagne (32), Gambia 2020 verabschiedete sich der Verteidiger vom Profifussball. Seit dieser Saison läuft er für den FC Dietikon in der 2. Liga interregional auf. Freshfocus Bild 3 / 13 Legende: Mohamed Ali Camara (24), Guinea Der Innenverteidiger spielt seit Sommer 2018 bei YB. Freshfocus Bild 4 / 13 Legende: Nicolas Moumi Ngamaleu (27), Kamerun Der YB-Offensivspieler läuft seit Ende 2015 für die «Unbezähmbaren Löwen» auf. Keystone Bild 5 / 13 Legende: Lawrence Ati Zigi (26), Ghana Zigi hütet seit 2020 das Tor des FC St. Gallen. In der Nationalmannschaft ist er zumeist hinter Joe Wollacott Ersatz. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Geoffroy Serey Dié (37), Elfenbeinküste Der defensive Mittelfeldspieler spielt seit letzten Sommer wieder beim FC Sion. Bei den Wallisern hatte er 2008 sein Super-League-Debüt gegeben (seither über 250 SL-Spiele). Keystone Bild 7 / 13 Legende: Mohamed El Amine Amoura (21), Algerien Der Stürmer stiess letzten Sommer aus seiner Heimat zum FC Lugano. Keystone Bild 8 / 13 Legende: Umaru Bangura (34), Sierra Leone Der Innenverteidiger wechselte Anfang 2021 vom FC Zürich zu Neuchâtel Xamax. Freshfocus Bild 9 / 13 Legende: Dylan Tavares (25), Kap Verde Der gebürtige Genfer spielt seit letztem Sommer bei Xamax als linker Verteidiger oder Mittelfeldspieler. Freshfocus Bild 10 / 13 Legende: Mauro Rodrigues (20), Guinea-Bissau Der linke Flügel kam diese Saison beim FC Sion nur in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Freshfocus Bild 11 / 13 Legende: Mohamed Abdallah (22), Komoren Der Rechtsverteidiger stiess im Sommer von Olympique Marseille zu Stade Lausanne Ouchy. Er bestritt bislang 13 Spiele in der Challenge League. Freshfocus Bild 12 / 13 Legende: Rafidine Abdullah (27), Komoren Auch der Mittelfeldspieler ist bei Stade Lausanne-Ouchy engagiert. Er spielt seit Januar 2020 im Waadtland. Keystone Bild 13 / 13 Legende: Saidy Janko (26), Gambia Der Zürcher Aussenverteidiger mit drei Nationalitäten (Schweiz, Gambia, Italien) spielt seit 2020 für den spanischen Klub Valladolid. Keystone

Wer die nackten Zahlen betrachtet, könnte zum Schluss kommen, dass Afrikaner im Schweizer Fussball eine wichtigere Rolle spielen als Europäer: An der EURO 2020 waren nur 6 hierzulande engagierte Spieler vertreten (davon 4 in der Schweizer Nati).

An den Afrika Cup, der am Sonntag in Kamerun beginnt, schafften es hingegen doppelt so viele: 6 aus der Super League, 4 aus der Challenge League und je einer aus der Promotion League und der 2. Liga interregional.

Hat Ceesay seine Form über den Winter gerettet?

Falls Corona die Afrika-Meisterschaft nicht völlig durcheinanderwirbelt, können sich besonders zwei Spieler Hoffnungen auf internationale Aufmerksamkeit machen: Der gambische FCZ-Stürmer Assan Ceesay und YBs Moumi Ngamaleu. Für den Kameruner ist der Afrika Cup in seinem Heimatland eine grosse Sache. Den Cut nicht geschafft hat hingegen GCs Senegalese Kany Sène.

Bei Gambia läuft übrigens auch ein Spieler mit Schweizer Pass auf: Saidy Janko (Valladolid) ist in Zürich aufgewachsen und hat gleich 3 Staatsbürgerschaften (Schweiz, Gambia, Italien).