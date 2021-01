Für Futsal Minerva Bern endet die Reise in der Champions League in der Runde der letzten 32. Die Schweizer Equipe verpasste zuhause die Überraschung gegen Benfica Lissabon klar. Immerhin gelang dem Team des portugiesischen Trainers Pedro Santos knapp 2 Minuten vor dem Ende noch der Ehrentreffer durch Yves Mezger zum 1:4. Den Schlusspunkt setzten jedoch die Gäste in der Person von Jean Gomes Da Conceiçao.

Benfica zu stark

Zur Pause hatte es aus Sicht von Minerva Bern 0:2 geheissen. In der 2. Halbzeit legte Benfica nochmals einen Zacken zu und führte durch 2 weitere Treffer von Tiago Brito und Chishkala die Vorentscheidung herbei.

Die Zahlen zum Spiel unterstreichen die Dominanz der Portugiesen: Benfica gab mehr als doppelt so viele Torschüsse ab wie die Berner.