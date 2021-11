Legende: Topfavoriten auf den Titel des «Weltfussballers» Robert Lewandowski und Lionel Messi. Imago Images; Reuters

Als Lionel Messi 2009 Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or abjagte, war dies der Startschuss zu einem Duell um die begehrte goldene Kugel. Bis 2019 ging die Auszeichnung einzig 2018 (Luka Modric) weder an «La Pulga» noch an «CR7». Nach einem coronabedingten Jahr ohne Auszeichnung wird am 29. November im Théâtre du Châtelet in Paris nun wieder der laut 180 Journalisten aus aller Welt beste Fussballer gekürt.

Sollte Messi entthront werden, attestieren die Buchmacher Robert Lewandowski die besten Karten. Mit 41 Toren übertraf er in der Bundesliga den «Bomber» Gerd Müller. Messi selbst geniesst laut Prognosen ebenfalls gute Chancen, um sich zum 7. Mal «Weltfussballer» nennen zu dürfen. Mit Barcelona gewann er zwar «nur» die Copa Del Rey, Argentinien führte er jedoch zum Triumph in der Copa America. Gewichten die richtenden Journalisten die Anzahl Titel am höchsten, kommen sie nicht um Jorginho herum. Der Italiener wurde Europameister und gewann die Champions League mit Chelsea. Ausnahmsweise nur als Aussenseiter geht der 5-fache Weltfussballer Cristiano Ronaldo ins Rennen.

Wer soll Weltfussballer des Jahres werden? Robert Lewandowski Robert Lewandowski % Lionel Messi Lionel Messi % Jorginho Jorginho % Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo % N'Golo Kanté N'Golo Kanté % Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne % Kylian Mbappé Kylian Mbappé % Erling Haaland Erling Haaland % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.